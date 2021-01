Helme sõnul vaatab ta selle nädalal sündmustele tagasi kahetiste tunnetega. „Ühelt pool on muidugi okas hinges, et koalitsioonipartneritega käituti niivõrd alatult ja valelikult,“ nentis ta. „Teisalt olid meil koalitsioonis tõsised lahkarvamused ja need süvenesid. Umbes kuu aega tagasi arutlesime tõsiselt, kas peaksime sellest koalitsioonist lahkuma. See näitab seda, et selline koalitsioon oleks lagunenud varem või hiljem.“