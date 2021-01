Järvamaa kultuuri teabetoa eestvedaja Tiiu Saarist on selleks puhuks koostanud raamatu “Viidalepa vested”, mida esitleti täna Paide muusika- ja teatrimaja väikeses saalis.

Raamat koosneb Ants Viidalepa mälestustest, mis on salvestatud aastatel 1994-1995 kunstniku Tallinna ateljees ning digitaliseeritud ja paberile pandud aastail 2015–2020. Raamat koosneb 21st erinevast peatükist, mida ilmestavad maalide ja raamatute illustratsioonide fotod ning perepildid. Esmakordselt on avalikkuse ees ka Ants Viidalepa maali „Paide laadad“ saamislugu, millele on jäädvustatud kunstniku lapsepõlve mälestused.