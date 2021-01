Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel soolaniisked, kergelt lumised või sõidujälgedes lumesegused, kuid paiguti ka jäised. Lõuna-Eestis sajab kerget lund, õhu- ja teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel. Teedel on libeduse oht.