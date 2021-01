„Tänaseni on reaalsus see, et informatsioon viiruse leviku ja selle tõkestamise osas on pidevas muutumises. Näeme väga selgelt, et inimesed soovivad riigiga suhelda ja 1247 on selles mõttes ennast õigustanud nii vastuste jagaja kui ka segadust tekitavate teemade kogujana. Seega on see kahtlemata oluline võimalus anda oma panus kriisi lahendamisesse ja aidata neid, kes abi vajavad,“ kirjeldas Alvela, kelle sõnutsi otsib Häirekeskus oma ridadesse juurde vähemalt 100 vabatahtlikku.