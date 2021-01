Päästjad: Enne veekogule minekut kontrolli jää paksust vastavast kaardirakendusest

Lubatud on minna aga vaid neile veekogudele, kus jääkaane paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Päästeamet mõõdab igapäevaselt populaarsemate siseveekogude jää paksust. Selleks, et teada oma kodukoha veekogu jääpaksust, on kõik mõõdistused kantud kaardirakendusele. Informatiivse jääkaardi leiab kodulehelt www.veeohutus.ee ning Google'i kaardirakendusest.