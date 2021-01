Koigi põhikooli direktor Annela Ojaste ütles, et alates tänasest on kaugõppel kaheksas klassis, kus käib 13 õpilast, lisaks kaks õpetajat.

Ojaste selgitas, et koolitöö on ümber korraldatud nii, et klassid ei puutu omavahel kokku, seetõttu oligi võimalik, et koduõppele jäi ainult üks klass ja teised jätkasid tavalist koolitööd.