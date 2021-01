Verston Ehituse personalijuhina asus tööle Signe Korjus

„Verston on Eesti ehitusturul üks kiiremini arenev ettevõte, mille meeskonda kuulumine on kahtlemata põnev võimalus. Alustan Verstonis tööd ajal, mil toimumas on suured muutused – seoses Eesti Teede ostmisega lisandub Verstoni tänasele ligi 100-liikmelisele meeskonnale üle 200 uue töötaja. Usun, et rakendades oma kogemusi personalijuhi ja koolitajana, saan anda märkimisväärse panuse ettevõtete ja meeskondade edukasse ühendamisse ning Verstoni hoogsa arengu jätkumisse,“ kommenteeris Korjus.