Kümmekond aastat Väätsa paisjärvele sobivatel talvedel jääraja teinud kohalik mees Igor Roosmaa ütles, et temalt on korduvalt küsitud, miks 2021. aasta alguses ei ole järvel jäärada. Pakast on tänavu olnud ju juba rohkem kui tavaliselt.

«Olukord on Väätsal selline, et lund on jääle sadanud sedavõrd palju, et see on pannud külmumisele piiri peale,» selgitas ta laupäeval. «Kui sõitsin järvel mootorsaaniga, siis pidin kogema, et lume all on vesi ja midagi mul seal teha ei ole. Nii polegi muud, kui ootan endiselt sellist ilma, kus vesi leotab pealmise lume jääks.»