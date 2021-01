Kesk-Eesti Tre raadios pikaajaliselt uudistetoimetajana töötanud Maarja Trauss ütles, et Paide Linnameeskonna tegemised on alati olnud tema südames. "Olen valmis põnevaks väljakutseks täitmaks Saare jäetud suuri saapaid. Annan endast parima, et veelgi enam ühendada klubi oma kogukonnaga ja kaasata veelgi enam inimesi meie tegemistesse," lausus ta.