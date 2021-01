Kõige rohkem on seni vaktsineeritud inimesi vanusegrupis 18–69 (15 649). Küllaltki palju on vaktsiine saanud ka üle 70aastased inimesed (2552). Teistest vanusegruppidest on covid-19 vaktsiini saanud vaid üksikud.

Soolise jaotuse koha pealt paistab selgelt silma, et koroonaviiruse vaktsiini saanud naisi on tunduvalt rohkem kui mehi. Selle põhjuseks võib olla see, et esmalt alustati tervishoiutöötajate vaktsineerimisega. Naissoost tervishoiutöötajaid on Eestis aga märksa rohkem kui meessoost. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas reedab, et naissoost tervisehoiutöötajaid oli Eestis 2019. aasta seisuga 21 746, samal ajal kui mehi oli vaid 2994. See tähendab, et umbes 86% Eestimaa tervishoiutöötajatest on naised.