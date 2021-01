Kultuuritemplis algab teatrihooaeg

Rakvere teater toob Paidesse oma kõige musikaalsemad näitlejad ning ühe naljaka vana toriseja Tarvo Sõmeri kehastuses. Paide teater jätkab "Carmeni" etendustega ning Vana Baskini teater saadab grupi unetustõve all kannatajaid paranema poolsaare moodi saarele. Eesti Draamateater paneb vastakuti Priit Võigemasti ja Hendrik Toompere, Ugala Teatri "HAPKOMAH" raputab korralikult oma teemakäsitlusega ning Temufi mängib noortelavastust "U-TUBE". Etendusi on lisandumas veelgi.

Teatrimajas jätkatakse seniste kehtestatud piirangutega - maja on avatud, maskikandmine on kohustuslik ning publikuteenindajad hoolitsevad selle eest, et inimeste liikumine oleks hajutatud.