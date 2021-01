Ettevõte toimetas jõulukuul klientideni ligi 2 miljonit saadetist

„Möödunud jõulud olid esimesed, kus inimesed hakkasid massiliselt jõuluoste tegema juba varakult ja planeerisid oma ostud ette. Kogu detsembrikuu jooksul püsisid päevased pakimahud väga kõrged ning nii sai pakimaht ühtlasemalt jaotatud,“ ütles Unt. „Selline targa tarbimise trend on väga tervitatav.“

Undi sõnul osutus pakimahtude tippnädalaks jõulueelne nädal (14-20 detsember), mis näitab, et enamik inimesi ei jätnud oste viimasele minutile. „Kõige populaarsemal päeval sorteerisime logistikakeskuses ligi 100 000 pakki. Eriti hästi on ennast tõestanud meie pakiautomaaditeenus, mille kaudu toimetasime detsembri jooksul kaks korda rohkem pakke kui 2019. aasta detsembris,“ lisas Unt. „Selline kasv oli võimalik vaid tänu põhjalikule planeerimisele ja targale pakimahu juhtimisele. Samuti mängis olulist rolli klientide kiirus pakkidele järele tulemisel.“

Kuigi kogu aasta jooksul saadetavate postkaartide ja kirjade arv on aasta-aastalt vähenenud, siis detsembris püsisid kirjamahud eelmiste aastate tasemel. Suurte tähtpäevade ja pühade puhul on eestimaalased oma lähedasi endiselt kirjaga meeles pidamas. Kui kogu aasta peale oli siseriiklikke margiga kirju umbes 12% vähem kui aasta varem, siis 2020. aasta detsembrikuus saadeti Eestis ligi 600 000 kirja, mida on sama palju kui eelnevatel jõuludel.