Emakakaelavähki on võimalik ennetada

18.-24. jaanuaril toimuva rahvusvahelise emakakaelavähi ennetuse nädala raames on oluline teada, et õigeaegne osalemine emakakaelavähi sõeluuringul ja HPV-vastane vaktsineerimine tütarlaste seas, aitab ennetada emakakaelavähi teket.

Sellest aastast viiakse sõeluuringu esmase testina läbi HPV-test ja vajadusel tehakse samast analüüsimaterjalist vedelikul põhinev PAP-test. Ida-Tallinna Keskhaigla naistearsti dr Külli Erlangi sõnul leitakse nende analüüsidega üles vähieelsed muutused emakakaela rakkudes ning on võimalik rakendada õigeaegset ravi. „Mida varem vähieelsed muutused või ka vähimuutused emakakakaelal avastatakse, seda paremad on ravitulemused,“ lisas dr Erlang.

Erinevalt teistest vähkkasvajatest, on emakakakaela vähi puhul teada selle tekitajad - inimese papilloomiviiruse (HPV - Human Papilloma Virus) kõrge riskiga viirusetüved. Need viirused levivad inimeselt inimesele nahk-nahakontakti kaudu ja sugulisel teel. „80% inimestest nakatuvad elu jooksul mõne HPV tüvega ning enamasti paranetakse neist kahe aasta jooksul. Inimese papiloomviirusega on leitud seost ka mõningate teiste kasvajate tekkega, mida esineb ka meestel,“ kommenteeris dr Erlang.

Kõrge riskiga HPV-sse nakatumist on võimalik vältida vaktsineerimisega. Emakakaelavähi ennetusmeetmena vaktsineeritakse Eestis riikliku vaktsineerimiskava alusel HPV-vastase vaktsiiniga 12- aastaseid tütarlapsi tasuta. See hoiab ära HPV püsiva nakkuse ning sellest põhjustatud vähieelsed seisundid ja kasvajad 85-95% juhtudel. Naistearsti dr Erlangi sõnul on mujal maailmas vaktsineerimiskogemust juba üle kümne aasta ja on märgata selle viiruse vastase vaktsineerimise efektiivsust. „Naistel on nendes riikides HPV-st tingitud emakakaela muutused märgatavalt vähenenud“.