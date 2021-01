Kodutütarde Järva ringkonna ringkonnavanem Gerly Leit ütles, et kodutütarde organisatsiooni 89. asutamisaastapäeva üle-Eestilise tähistamise korraldamine on tänavu Järva ringkonna õlul, kuid koroonaviiruse tõttu on rahvarikkad kokkusaamised praegu välistatud: "Siiski ei jää pidulik tähistamine ära vaid lükkasime selle edasi 4. juunile, lootuses, et siis on olukord praegusest palju parem."