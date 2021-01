Mudilaste karikasari algab suusasõiduga

Võistlussarja eestvedaja Tiiu Väli ütles, et sellises formaadis toimub võistlus juba kolmandat hooaega. "Isegi eelmisel aastal kui koroonaviirus tuli elu segama, said osavõistlused olukorra leevenedes ära peetud," sõnas ta. "Küllap saame ka sel aastal nii hakkama, et reegleid ei riku ning kellegi tervist ohtu ei sea."

Erisis on Väli sõnul nüüd selles, et kui varem oodati võistlejaid kohale nädalavahetusel ja päevasel ajal, siis seekord proovivad korraldajad võistlusega õhtul alustada. "Põhikooli staadion on valgustatud ning teeme kohe aasta esimesel kuul suusasõidu ära, sest mine tea kaua seda lund veel on," rääkis ta.