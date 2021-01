Üks pahane autojuht juhtis Facebooki lehel Märgatud Paides tähelepanu sellele, et kui jalakäija on tumedates riietes ega kanna ka helkurit, on autojuhil teda väga keeruline märgata. Niigi keerulistes talvistes ilmaoludes on raske ka autot kiiresti pidama saada, juhul kui jalakäija peaks otsustama selleks mitte ettenähtud kohas teed ületama. Ka ülekäigurajal jääb jalakäijatel kurtja sõnul ettevaatusest puudu – teele tormatakse ilma, et veendutaks korralikult selles, kas kuskilt autot ei tule.