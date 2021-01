Tehismaastiku rajal saab suusatada

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialisti Anett Kruusmaa küsimustele vastas rajameister Ain Türner.

Kus tehismaastiku suusarada täpsemalt asub?

Vanemate inimeste jaoks on see vana prügimäe koha peal. Teiste jaoks jäätmejaama tee ääres; Mündi ja Ruubassaare tee ristil.

Rääkige rajast ja selle hooldamisest lähemalt.

Raja ehitusliku poole eest vastutab Allan Palmiste. Tema on seal kogu aeg toimetanud. Nii palju kui mina seal käinud olen, siis on ta alati kohal.

Aga minu hinnangul on rada Paide ja Paide ümbruse mõistes hea profiiliga maastikul. Seal on nii tõuse kui ka langusid. Lihtsate sõitjate jaoks võib see rada natukene raske olla.

Sügisel jäime täite vedamisega natuke hilja peale ja päris kogu ala me kasutusele võtta ei saanud, sest külm ja lumi tulid juba peale, kuid täpselt enne suure lume tulekut saime raja paremaks. Mõne koha peal võib veel veidi rööbas väljas olla, aga üldiselt on rada väga hea.

Radade hooldust teen ma vastavalt vajadusele ja eelkõige ilma järgi. Kui tuleb palju värsket lund, siis lähengi peale seda kohe rada hooldama. Reegel on, et teen raja korda reede õhtuti. Kui juhtub, et reede öösel vastu laupäeva lund tuleb, siis ma lähen ka laupäeva hommikul rada korda tegema enne, kui suusatajad peale tulevad. Kui nädalavahetusel palju sõitjaid on käinud, siis teen ka pühapäeva õhtul raja korda.

Kas raja seisukorra kohta on kuskil info ka üleval?

Nii tehismaastiku raja hoolduse kui ka üleüldse Eesti terviseradade info on üleval lehel terviserajad.ee. Nii kui ma rajal hoolduse ära olen teinud, siis läheb info kohe ka sinna lehele, et hooldus on tehtud ning lisaks ka lähem info selle kohta, millises seisukorras rada on. Sealt saab vaadata ka teiste lähedal asuvate radade seisukorda.

Seal lehel on Paide terviserada ka kenasti välja toodud, aga seal on ära märgitud tehisjärve rada, mitte tehismaastiku rada?

Ma ei ole raja kirjeldusse tehismaastikku veel ära märkinud, sest tehismaastiku me alles saime valmis. Aga lisan ka tehismaastiku sinna lähipäevadel.

Sellele vaatamata on lehel allapoole kerides kommentaaride all alati ka tehismaastiku rajast juttu. Eile õhtul said kõik rajad hooldatud ja vastav info kõikide radade kohta on kommentaarides välja toodud.

Kui palju inimesi tehismaastiku rajal suusatamas käib?

Seda on selgelt näha, et rahvas tahab liikuda ja mõelge kui suur omavalitsus me oleme tegelikult. Kui rajale nädalavahetusel minna, siis on näha, et rahvast on seal valdavalt päris palju.