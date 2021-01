Paide paneb jõuluajale neljapäeval ametlikult punkti

Konkursi komisjoni esimehe, abilinnapea Siret Pihelgase sõnul teeb rõõmu, et kodu kaunistamine muutub inimestele järjest olulisemaks ja linn sellevõrra kaunimaks. „Valguse lisamine ei ole ainult jõulurõõmu väljendamine, vaid muudab sõbralikumaks meie kõigi ühise avaliku ruumi, mis meie pikal pimedal ajal on nii oluline ning mõjutab paljude meeleolu ja tervist."

Seepärast julgustab ta inimesi valguskaunistusi pikemalt üleval hoidma, et mõnus jõulumeeleolu ei haihtuks kohe pühade lõppedes. Tore on ka näha, et järjest rohkem kaunistatakse ka aias kasvavaid taimi – jõulupuuks saab muuta mistahes puu või põõsa.

Pereelamute kategooria parimad on:

Kanarbiku tee 3 Anna külas – tõeliselt muinasjutuline lahendus, kus jõuluvalgustuseks on kasutatud oma aia haljastust ja kombineeritud erinevaid võtteid (sh prožektoritega valgustatud puuvõrad), mis loovad rikkaliku üldmulje, kuid millegagi pole samas liialdatud.

Nooruse tn 10 Roosna-Alliku alevikus – ühtne, aga mitmekülgne lahendus seob tervikuks hoonekompleksi erinevad majad ja oskuslikult on kaunistatud ka aias kasvav puu.

Parkali tn 19 Paide linnas – selgetel joontel põhinev, kuid samas mitmekesine valguslahendus, kus on kasutusele võetud nii hoone räästas, aknad-uksed, rõduääred kui ka majaesised põõsad ja saavutatud maitsekas tervik.

Roosi tn 5 Paide linnas – lihtne, kuid eristuva valguskardinaga sissepääs, originaalne valguskettidest ehitatud kuus mõjub terviklikult ja kutsuvalt.

Konkursi parima asutuste ja ettevõtete kategoorias on Sakret OÜ – äärmiselt minimalistlik, ühe kitsa värvilise joonena jooksev valguskett joonistab rõõmsameelse talvemaastiku silueti, mis maantee ääres kaugele silma paistab ja kiirustavaid möödujaid seisatama kutsub.

Rida- ja korterelamute kategoorias otsustati seekord võitjat mitte välja kuulutada.

Lisaks toob komisjon esile Paide Masinatehast (PMT OÜ) fantaasiaküllase valguslahenduse ja Sookure lasteaia detailirikkaid aknakaunistusi, mis mõlemad on ilmselgelt südamega tehtud. Kiiduväärt on ka Kriileväljas Laasi tn 8 ja 10, kus naabrid on valinud sama valguskujunduse ning üsna väheste vahenditega on saavutatud kaugele nähtav terviklik ruumimulje väikeses uuselamu-piirkonnas – see on suurepärane näide oma kodu piire ületavast koostööst. Koostööd ja kogukonnatunnet loodaks rohkem näha ka kortermajades, mis saab samuti ühtse tervikuna kaunistada ja nii avalikku ruumi rikastada.