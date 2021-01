Ettevõtjad saavad akadeemias kokku juba viiendat korda

Järvamaa ettevõtete akadeemia eestvedaja kristin Gudinas ütles, et seminari esimeses osas räägib Haridus- ja noorteameti peaekspert Kerli Kängsepp teemal „Maleva väärtus ja võimalus tööandjale". Seminari jätkab töövahenduse startup GoWorkaBit tegevjuht Kristjan Vanaselja teemal " Kuidas leida endale töötajaid, kui tööturult on neid raske leida?"

Ta tuletas meelde, et osalemine on kõigile tasuta, kuid eelenavlt tuleb end siiski kirja panna, sest rühma suurus on piiratud. "Kel hubi, sii shetkel veel vabu kohti on," sõnas ta.