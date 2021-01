Lähikontakt koroonaviiruse kandjaga ei pane inimesi oma käitumist muutma

Et vältida paari nädala pärast haiglate ülekoormust, on Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda ütlust mööda äärmiselt oluline, et kõik inimesed järgiksid kehtivaid ­ohutus­­abinõusid. FOTO: Lauri Kulpsoo

Tartu ülikooli ­koroonaviiruse levimuse seireuuringust selgub, et viimase kuuga on nakatunute arv Eestis kahekordistunud. Viirus levib kõigis maakondades. Võrreldes detsembri uuringuetapiga on inimesed hakanud märksa rohkem Eestis ringi liikuma. Samuti on suurenenud nende hulk, kes pärast arvatavat kokkupuudet nakatunuga ei muuda oma käitumises midagi.