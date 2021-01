Uue toetusvooru täpne toimumisaeg on veel lahtine, kuid see on planeeritud käesoleva aasta sügisesse. Taotlusvoorude tähtajad avaldatakse erametsaportaalis.

Määrusega muudeti ka viisi, kuidas toetatakse metsaühistuid. Varasemalt sõltus metsaühistu toetuse saamine taotleva metsaühistu ja kõige rohkem töid teinud metsaühistu metsatööde mahu suhtest. Süsteemi on muudetud viisil, et metsaühistutel on kriteeriumid, mis näitavad, milliseid teenuseid peavad metsaühistud suutma toetuse saamiseks metsaomanikele pakkuda. Kriteeriumite täitmist tuleb tõestada kolme aasta tagant varasema iga-aastase taotlemise asemel. See annab metsaühistutele rohkem kindlust oma tegevusi planeerida ning seeläbi metsaomanikke aidata.