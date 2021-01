Paide linnal on 10 000 eurot, et elanike kodud tuleohutumaks muuta

Paide linna sotsiaalosakond koostöös Päästeameti Paide päästekomandoga koostab nimekirja kodudest, kellele taotleda toetust. Tänavuse taotlusvoorus pöörame erilist tähelepanu lisaks ka kõikvõimalikele seadmetele ja vahenditele (nt häiresüsteemid vaegkuuljatele, raskesti süttiv voodipesu, temperatuuriandur jne), mis aitaksid ära hoida otsest tuleohtu. 2021. aasta projekti raames on just need erilahendused fookuseks.