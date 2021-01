SEB panga kommunikatsioonijuht Evelin Allas selgitas, et finantsettevõte paigutab sularahaautomaate ümber peamiselt kahte asjaolu silmas pidades. Esiteks turvakaalutlustel, sest kaupluses on valgem, samas privaatsem ning kliendi jaoks mugavam ATMi juures oma rahaasju ajada. "ATMide kasutus hilisõhtusel ja öisel ajal on klientide käitumisharjumusi silmas pidades muutunud peaaegu olematuks," toob Allas välja teise põhjuse, miks üle Eesti sularahaautomaadid juba siseruumidesse on kolitud.