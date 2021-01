Väätsal lumememmede paraadil kutsutakse ehitama omanäolisi lumememmesid

"Kui varasemalt oleme proovinud ületada lumememmede maailmarekordit, siis seekord kutsume pigem üles tegema omapäraseid lumememmesid. Igal aastal on aina rohkem tehtud väga fantaasiarikkaid lahendusi ja need pakuvad mõnusat vaatamisrõõmu,“ ütles lumememmemeister Maarja Ahveldt.

Oodatud on kõiksugu lumememmed, kindlasti ka traditsioonilised. Samas võib proovida lumememmesid asetada inimestele tavapärastesse situatsioonidesse – tiritamm, teineteise kukil, mingites argistes tegevustes. Ehitusel võib kasutada keskkonnasõbralikke aerosoolvärve ning riideesemeid.

Kuigi lumememmede ehitamine toimub 4,5 kilomeetrise kergliiklustee ääres, kus ruumi ja vabadust jätkub kõigile, kutsuvad korraldajad siiski olema hoolikad ja hoidma vajalikku vahemaad, et tagada viiruse tõttu enda ja teiste osalejate turvalisus.

„Tuletame meelde, et meil on vaid kaks reeglit. Ärge ehitage kergliiklusteele, sest seal tahab liikuda ka lumesahk ning kui enda meistriteos on valmis, siis minge vaadake teiste omi,“ meenutas Ahveldt. Seekord tasub ka oma tee ja pirukas kaasa võtta, sest vältimaks koroonakogunemisi, korraldajad neid ei jaga.