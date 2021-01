Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt ütles, et e-nõustamisele pääseb patsient kohe otse nende koduleheküljelt. Sealtkaudu on tal mugav end vastuvõtule kirja panna, retsepti pikendada või erialaarstide juurde pääsemiseks saatekirja paluda. "Ühesõnaga väga palju töö saab arst ka distantsilt ära teha," lausus ta.

Kui aasta algul olid e-kanalite kaudu arstiga suhtlejateks pigem need inimesed, kes elavad või töötavad Paidest kaugemal ega saa igal ajahetkel arsti juurde kohale tulla, siis alates märtsi keskelt hakkasid ka kohapeal elavad patsiendid üha enam e-nõustamist kasutama. "Eriolukorras, kus inimeste liikumine oli piiratud ning paljud pidi olema eneseisolatsioonis, oli see üks parimaid ja kiiremaid võimalusi arstiabi saada," rääkis Alt.

Aastast kokkuvõtteid tehes ütles Ingrid Alt, et Vee perearstikeskuse e-nõustamist kasutab keskmisel 40 patsienti päevas. "Aga on olnud ka erandlikke päevi, kus see arv oli poole suurem," märkis ta.

E-kanalites vastavad või viivad läbi videokonsultatsioone mitu perearsti, kes kõik on selle võimalusega väga rahul. "Mulle teadaolevalt on rahul ka nimistu patsiendid, kes on oma probleemidele alati lahendused saanud vähem kui ööpäeva jooksul," ütles Alt. See on hõlbustanud nii perearstide tööd kui säästnud oluliselt ka patsientide aega, mis kulunuks arsti juurde tulekuks.

Aeg-ajalt on ette tulnud ka internetikanalite ajutisi tõrkeid, kuid need kiirelt lahenduse leidnud ning patsientidega on siis telefoni teel suheldud.