Jurist: puhastage katused lumest ja räästad jääst – ohutuslint ei päästa vastutusest

Kinnistu omanikel lasub üldine käibekohustus tagada oma kinnistul turvalisus, et kolmandatel isikutel ei tekiks seal liiklemisel kahju. See tähendab, et kinnisasja omanikul tuleb muuhulgas veenduda, et majaesine tee on jääst puhas ning katuseräästast ei langeks jääpurikaid. Oma olemuselt on üldine käibekohustus hoolsuskohustus ja võlaõigusseaduse §1050 lg 1 järgi saab eeldada kahju tekitaja hooletust, see tähendab, et kahju tekitaja jättis oma käibekohustuse täitmata. Vastutusest vabanemiseks peab kinnisasja omanik tõendama, et ta on teinud endast kõik oleneva, et kahju ei tekiks.