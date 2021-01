Viirus paneb koguperelavastuse pausile

Kaasa teevad Paide teatri näitlejad, helikujunduse on Jaan Pehkilt, valguskujundus Airi Eraselt ja kunstnik on Kairi Mändla.

Paide teatri juht Harri Ausmaa on Järva Teatajale "Blablabla" kohta öelnud, et hea perelavastus on selline, mis pakub elamuse nii lapsele kui ka neile, kel lapsepõlv on juba selja taha jäänud. «Elukogemusele vastavalt avanevad ka lavastuse tahud ja tasandid,» lisas ta.