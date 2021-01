Tohisoo mõisaõuel legendaarne Kapa Festival. Festivalil esinesid: Lepatriinu, Ziggy Wild, Vaiko Eplik & Eliit, kes koos Jaan Pehkiga tähistas Claire’s Birthday albumi “Venus” juubelit, reket ja Ewert and The Two Dragons. Kohila. 01.08.2020. FOTO: Remo Tõnismäe