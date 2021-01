Järvamaad läbiv rongiliin kuulub populaarsete hulka

„Keskkonnasõbralikkus on alati olnud üks Elroni väärtustest – näiteks sellest aastast sõidavad kõik meie elektrirongid üksnes taastuvenergiaga. Rongiga sõites aitab iga reisija kaasa keskkonna hoidmisele. Samuti säästab oma aega, sest mitmel pool saame järk-järgult ka aina kiiremat sõiduaega pakkuda. Meie eesmärk on pakkuda reisijatele paindlikke sõiduvõimalusi ja nii nagu igal aastal tavaks, tihendasime ka möödunud aasta lõpus sõiduplaani – lisasime täiendava ekspressväljumise Tartu liinile, tihendasime rongiliiklust Turba suunal ning lisaks pakume kiiremat sõiduaega nii Türi- ja Viljandi kui ka Paldiski liinil.“

„Rõõmu valmistab reisijate tagasiside meie kohta. Möödunud aasta sügisel läbi viidud reisijate rahulolu uuringust ilmnes, et usaldusväärsus meie vastu on tublisti kasvanud - 88% vastanutest peab meid kliendisõbralikuks ja usaldusväärseks ettevõtteks.

Rahulolu Elroni teenuse ja rongidega on aasta võrdluses kasvanud 80%-lt 86%-ni, kusjuures enim on Elroni teenusega rahul just sagedased rongireisijad,“ tõi Elroni juht esile lisades, et sellel aastal jätkatakse piletisüsteemi täiustamisega.