Paides pandi jõuluajale punkt

Konkursi komisjoni esimehele abilinnapea Siret Pihelgale teeb rõõmu, et kodu kaunistada on inimestele järjest olulisem ja linn sellega kaunim. «Valguse lisamine ei ole ainult jõulurõõmu väljendus, vaid muudab sõbralikumaks meie kõigi ühise avaliku ruumi, mis pikal pimedal ajal on nii oluline ning mõjutab paljude meeleolu ja tervist,» lausus ta.