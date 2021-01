2021. aasta esimene postmark kujutab Letipea tuletorni

Tuletornide sarjas järjekorras 33. margil on kujutatud Letipea tuletorni ning selle paiknemist Põhja-Eesti rannikul. Nagu kõik ülejäänud tuletorni postmargid, on Letipea tuletorni margi kujundanud kunstnik Roman Matkiewicz. Marki trükiti 30 000 tükki ning selle nominaal on 0,90€ ehk Eestisisese lihtkirja tariif, trükitud on mark trükikojas Vaba Maa.