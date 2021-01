Lumememmemeister Maarja Ahveldt ütles, et kui varem on proovitud ületada lumememmede maailmarekordit, siis seekord kutsuvad korraldajad tegema omapäraseid lumememmi. «Igal aastal on aina rohkem tehtud fantaasiarikkaid lahendusi ja need pakuvad mõnusat vaatamisrõõmu,» lausus ta.