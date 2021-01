Fotokunstnik püüdis rallimehe treeningud muinasjutulistele piltidele

Roland Murakas ütles, et Põhja-Soomes Rovaniemis tehtud Ree fotosid vaadates tundub tallegi, et oleks justkui muinasjutus käinud. «Sõidukoolituse ja treeningute keskel olles ei saanud sellest ilust aru, aga professionaalse rallifotograafi silm nägi midagi muud,» lausus ta.

Niisugused võtted paneksid igat rallimeest talviseid võistlusi taga igatsema, selles polnud Murakal kahtlustki. Paraku on tänavuste talverallidega nagu on. Eestis on need tühistatud ja Lätis on olukord veel hullem.