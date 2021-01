Vorstiteost pääsenud hispaanlanna elab Koordis

Iga päev hobustega tegelev ja ratsutamistreeninguid andev Elerin Innos ütleb, et Destiny on esimene hobune, keda tal on õnnestunud treenima hakata puhta lehena, algusest peale maatöö ja ratsutamiskunsti põhimõtete järgi. «Nii et kõik «vead», mis tal tulevikus külge tulevad, on minu kätetöö,» lisab ta.