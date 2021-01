Järvamaa omavalitsuste liidu esimees, Paide linnapea Priit Värk ütles, et nädalavahetuse seisuga on laekunud kolm ettepanekut Järvamaa kõrgeima autasu vääriliseks peetavate nimedega.

"On üsna tavapärane, et ettepanekute tegeine jäetakse viimasele hetkele. Seetõttu loodan, et tänane päev toob pakutud nimedele lisa ja saab teha hea valiku," eeldas Värk.