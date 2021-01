Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud 12 kategoorias.

Nüüd on selgunud, et aasta noortemaleva seast leiab ühe nominendina ka Järva valla õpilasmaleva ja aasta noortekeskuseks pürgib Türi noortekeskus.

Aasta noortemalev

Nominendid

Järva Valla Õpilasmalev

Järva Valla Õpilasmalev on populaarne nii noorte kui tööandjate hulgas. Sel aastal tegid malevlased tööd nii omavalitsuse kui erinevate ettevõtjate juures ning lisaks korraldati põnevaid ühistegevusi, osaleti Töötukassa karjääriplaneerimise töötubades ja täideti malevapäevikuid. Sellel aastal said tööd ligi 140 noort ning korraldati ka kokkutulek, et ühendada erinevate piirkondade noori ja noorsootöötajaid.

Kehtna Noortemalev

Maardu Õpilasmalev

Rakvere Õpilasmalev

Kõik esitatud kandidaadid:

Järva valla õpilasmalev Kehtna noortemalev 2020 Keila malev Maardu Õpilasmalev Rakvere Õpilasmalev Rapla valla noortemalev

Aasta noortekeskus

Nominendid

Põhja-Tallinna Noortekeskus

Sauga Avatud Noortekeskus

Tartu Noorsootöö Keskus

Türi Noortekeskus

Türi Noortekeskus on viimasel kolmel aastal olnud aktiivne eestvedaja noorsootöö arendamisel kogu vallas. Loodud on uusi noortetubasid ning koostööd tehakse erinevate osapooltega. Noortekeskuse eestvedamisel toimub projekt „Türi Loomemaja“, mille raames parendatakse huvitegevust ja lahendatakse valla kitsaskohti. Sel aastal avas noortekeskus noortele omaosalusfondi, mille raames saavad noored oma ideed esitada ka kogukonna projektikonkursile.

Kõik esitatud kandidaadid: