Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt märkis, et kui tavapäraselt on kindlustuskahjud olnud püsivas tõusus, siis möödunud aasta oli täiesti teistsugune. „Viirusest tingitud eriolukord sundis inimesed paiksemaks, reisiti väga vähe, ei külastatud meelelahutusasutusi jne. Kuna ka tänavad olid tühjemad, siis liiklusõnnetusi oli harvem. Möödunud aastal maksime liikluskindlustuse kahjusid välja ligi 10% protsenti eelnevast aastast vähem,“ lausus Kivirüüt.

Kokku maksis Salva 2020. aastal kindlustuskahjudena välja 10,8 miljonit eurot, mis on 2019. aastaga võrreldes ligi 16% langust. Kuna teadmatus muutis inimesed rahaliselt ettevaatlikuks, siis klientide tehtud kindlustusmaksete summa langes veelgi rohkem ehk ligi 20%. Kivirüüt märkis, et kindlustuse pealt kokku hoidmist peab aga väga põhjalikult läbi mõtlema. „Kui reisima ei lähe, siis pole tõesti mõtet reisikindlustust võtta, aga kui maja maha põleb ja kindlustus on puudu, siis ei tasu see kokkuhoid kindlasti ära,“ märkis Kivirüüt.