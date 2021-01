Aravete katlamaja läheb lammutamisele

Abivallavanem Toomas Tammik selgitas, et nii nagu teistes Järva valla piirkondades, on ka Aravetel Järva vallale kuuluvat nõukogudeaegset kinnisvara, mis on täielikult amortiseerunud ning risustab piirkonna üldist ilmet. Lammutamise eesmärgiks on vabaneda ebavajalikust kinnisvarast, suurendada turvalisust (elu on näidanud, et noortele pakuvad huvi taolised hooned, kuid teinekord võib olla hoone seisukord ohtlik) ning luua paremat elukeskkonda.