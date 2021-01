Konkursil osalemiseks tuleb postitada Häirekeskuse Facebooki lehel olevale ürituse seinale foto, millele on püütud loominguline lähenemine sellest, kuidas lumest või mõnest muust materjalist kujutada hädaabinumbrit. Konkursil on oodatud osalema lasteaiad, koolid, noorte huviringid ja pered. Võitjatele on Häirekeskus välja pannud auhinnad ja need kuulutatakse välja 17. veebruaril.

„Häirekeskuse „Lumest lumele 112“ on juba aastaid väga oodatud konkurss ja fotode arv on küündinud tavaliselt 700 kanti. Häirekeskuse jaoks on väga oluline, et lapsed oskaksid endale ja teistele abi kutsuda. Selle teadlikkuse mõju näevad päästekorraldajad oma igapäevatöös, sest lapsed märkavad abivajadust, julgevad 112 numbril helistada ja abi kutsuda. Oleme uhked nende väga paljude laste üle, kes ennast ja teisi aitavad ning lõpetuseks ka oma vanemaid ja vanavanemaid sellel teemal harivad,“ rääkis Häirekeskuse 112 teenuse juht Heiko Leesment.