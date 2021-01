Kirjas kurdavad ettevõtjad ja kinnistuomanikud, et Paide kiriku ja Paide Vallimäe vahelisel alal tegutsevate kaupluste ja teenindusettevõtete klientidel on tööpäevadel kella 8st kuni 17ni väga keeruline leida parkimiskohta, kuna parkla on hõivatud valdavalt Paide gümnaasiumi (PG) ehitusel töötavate isikute poolt. Nad kardavad, et kuna PG ehitusprojekt näeb ette vaid 13 parkimiskoha rajamist, siis võib eeldada, et sama olukord säilib ka pärast PG valmimist. Ehitajate autod asenduvad siis PG töötajate ja õpilaste sõidukitega.