Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) juhatuse esimees, Paide linnapea Priit Värk ütles, et eilne päev tõi varasemale kolmele esildisele lisaks veel kaks ning tänavus on seega võimalus valida viie kandidaadi seast üks vapimärgi saaja või mitu.

Viimasel neljal aastal on JOLi juhatuse esimees vabariigi aastapäeval vapimärgiga autasustanud suisa kahte inimest. Ent on ka aastaid, kus vabimärgi kavalere on lisandunud ühe kui kolme kaupa.