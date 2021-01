Kui läinud suvel avastasid RIA eksperdid turvanõrkuse paarikümnel Eesti veebilehel, mis ei kontrollinud ID-kaardiga autentimisel sertifikaatide kehtivust ja allkirjastatust, siis detsembris avastati ühel kiirlaenu pakkuva ettevõtte veebilehel sarnane turvanõrkus. See nõrkus andis teoreetilise võimaluse võtta võõra inimese nimel kiirlaenu.

„Andsime ettevõttele nõrkusest teada ning aitasime selle kiiresti likvideerida. Meile teada olevalt ei ole turvanõrklust ära kasutatud, mida kinnitas ka laenupakkuja,“ ütles RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer. “Sellise nõrkuse korral ei saa inimene teha enda kaitseks mitte midagi, kõik hoovad on teenusepakkuja käes. Korrektselt seadistatud veebileht välistab võimaluse kasutajaid selliselt kuritarvitada. Puudustele saab ka kiiremini jälile, kui teenusepakkujad logivad ja filtreerivad lehel toimuvaid päringuid,“ soovitas Tammer.

RIA uuendas ka veebiserverite seadistamise juhendit. Kõik riiklike autentimisteenuseid kasutavad ettevõtted peaksid üle vaatama veebiserveri seadistuse ning veenduma, et lähtutakse viimastes juhendites toodust. Uued juhendid on leitavad portaalist www.id.ee.

Detsembris teavitasid kolm Eesti ettevõtet, et langesid lunavararünnaku ohvriks. Kahel juhul saadi ligipääs andmetele ja süsteemidele Windowsi kaugtöölaua-protokolli, kolmandal juhul teise kaugelt ligipääsetava ühenduse kaudu.

Aasta viimasel kuul levisid aktiivselt õngitsuskirjad. Omniva nimel edastati kirju, milles paluti saabunud paki eest tasu. Kirjas oli link petturite kontrolli all olevale veebilehele, kuhu meelitati sisestama pangakaardi andmeid. Kuu lõpus levisid SEB nimelt saadetud petukirjad, millega püüti välja petta klientide internetipanga kasutajatunnuseid ja Smart-ID PIN-koode. Oma andmete uuendamiseks pole vaja sisestada PIN2-koodi. Üleüldse tuleb meeles pidada, et PIN2-kood on võrdne allkirjaga.