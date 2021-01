Uuskasutuskeskuse talvise kampaania eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, et häid asju ei visataks ära. Uuskasutuskeskus võtab vastu puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, heas korras raamatuid, töökorras kodutehnikat, tervet mööblit, nõusid, kodusisustust, spordi- ja hobitarbeid. Saada seisma jäänud heas korras asjad uuele ringile, sest neist võib olla kellelegi veel palju rõõmu!

„Oleme tähele pannud, et inimesed leiavad pühade ja aastavahetuse ajal mahti lisaks perega koos ajaveetmisele ka kodusid korrastada. Kõik vana soovitakse jätta maha vanasse aastasse, samuti muudavad kingitusena saadud uued asjad mõned esemed koduses majapidamises liigseks. Mõnigi kord võib neid asju näha prügikastis või selle kõrvale asetatuna, kuid kahjuks sealt ei pruugi hea asi leida teed uue kasutajani. Paneme inimestele südamele, et heas korras asi ei peaks lõpetama prügikastis, vaid selle võiks uuesti kasutusse saata,“ rääkis Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

Uuskasutuskeskus kogub teise ringi asju annetustena Eesti inimestelt ning suunab need siis uuesti ringlusse. "Selleks, et uuskasutamine oleks kättesaadav kodukoha läheduses, avame keskusi üle Eesti. Lisaks teeme kaubikuga kogumisringe, et annetamine oleks mugavam. Uuskasutuskeskus päästab aastas sadu tonne korralikke asju prügimäele saatmisest," märkis Paakspuu.