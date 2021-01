Aasta noorsootöötaja preemia pälvis Erika Teras, kes on Türi Noortekeskuse noorsootöötaja ning oma piirkonna edendaja, märkaja, toetaja ja suunaja. Tänu oma pikaajalisele staažile on Erikal suurepärane ülevaade ja teadmised noorsootöö elluviimise, noorte kaasamise, toetamise ja piirkonna arendamisel. Tänu Erika eestvedamisele on noored saanud osa erinevatest projektides, rahvusvahelistest võimalustest, noorteaktiivist, malevatest ja laagritest. Märkimisväärne on olnud Erika valik tegeleda tähtsate teemadega nagu keskkonnaprobleemid, sallivus, väheste võimalustega noored ja suurpered.



Nominendid aasta noorsootöötaja kategoorias: Erika Teras, Helen Trug, Piret Ranne, Ketlin Salla ja Elen Pent.



Aasta noortesõbralikuma kool - Paide Gümnaasium

Kool on uus, innovaatiline ja noortemeelne. Kool kaasab noori mitmel tasandil nii sündmuste planeerimisel, tehniliste lahenduste leidmisel, arengu protsessidesse kui ka hoolekokku ja juhtkonda. Paide Gümnaasium pakub palju erinevaid valikaineid, võimalust ise enda aega planeerida, kogukonnapraktika kogemust, põnevaid sündmusi, väljasõite, külalislektoreid, mitteformaalse õppe arvestamist ja võimalust enda ideid ellu viia. Koolis on töötajad ja õpilased kui ühtne kollektiiv, mis toimib kui üks organism, tagades iga indiviidi tähtsuse ja vajalikkuse süsteemis. Tänu innovaatilisele lähenemisele toimus palju põnevat ka 2020. aasta karantiini ajal. Koolipere liikmed jagasid oma koolipäevi läbi Instagrami, oma loomingut läbi Facebooki ja tunde läbi veebiplatvormide. Paide Gümnaasium tõestab, et tähtis pole uhke hoone, vaid kooli sisu, suhtlemine, meeskonnatöö, loovus ja arenemine samm sammult.



Nominendid aasta noortesõbralikuma kooli kategoorias: Paide Gümnaasium, Paide Hammerbecki Põhikool, Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Väätsa Põhikool ja Türi Ühisgümnaasium.



Aasta noorte sõber - Martha-Beryl Grauberg

Martha-Beryl on noorte suur toetaja ja innustaja. Martha-Berylil on oskust oma teadmisi ja kogemusi noortega jagada, seejuures kasvatada noorte enesekindlust, usku ja aidata kaasa nende ideede realiseerimisele. Aktiivse kogukonnaliikmena on Martha julgustanud noori minema ja tegutsema, et kogemusi saada. Südames on tal aga aidata noortel leida tee tagasi kodukohta, kus õpitut rakendada kogukonna arenguks. Tema eestvedamisel on ka mitmeid noori arendavaid ja kaasavaid projekte Järvamaal teoks saanud.



Nominendid aasta noorte sõber kategoorias: Jaan Kabin, Paide Kunstikool, Maie Kaasik, Marko Sirila, Martha- Beryl Grauberg, MTÜ Allikaveed, Siret Pärtel, Triin Konrad, Türi ujula ja Marta Pagar.



Aasta tegu/sündmus - Projekt “Sallivad semud”

Projekt on Paide Hillar Hanssoo õpilaste omaalgatus. Nad nägid vajadust lõimumise järgi muukeelsete ja eesti keelt kõnelevate noorte vahel. Selleks kirjutasid noored projekti, mille tegevustesse kaasati mitmeid Paide linna inimesi, eksperte ja lapsevanemaid. Projektiga on astutud oluline samm, et Järvamaal tekiks lõimumine erinevatest kultuuridest pärit ning erinevaid keeli rääkivate noorte vahel juba varajases eas.



Nominendid aasta tegu/sündmus kategoorias: Paide Hillar Hanssoo Põhikooli tantsuetendus, Järvamaa õpilasmaleva kokkutulek, Paide Hammerbecki põhikooli projekt “Kondimootoriga kooli”, Markus Ubalehti loodud fotonäitus, Järvamaa noorsootöö nõukoja tegevusaasta, PG LOOME, Paide Hillar Hanssoo põhikooli projekt “Sallivad semud” ja Wildin’ Estonia.



Aasta huviring - Albu korvpalliring

Albu Noortekeskuse Korvpalliring, mis on üks populaarsemaid huviringe antud piirkonnas. Pooled Albu kooli õpilastest, noored vanuses 7-16, on aktiivsed huviringis osalejad, mille eestvedajateks on kohalikud korvpalli entusiastid. Huviringist on välja kasvanud kogukond, kus pingutatakse ühiselt eesmärkide saavutamiseks.



Nominendid aasta huviringi kategoorias: Kaarel Kallase Orienteerumistreeningud, Rahvatantsurühm Keerutajad, Albu Noortekeskuse Korvpalliring, Minifirma La´truffe, Hillar Hanssoo Põhikooli malering ja Paide Teatri Stuudio.



Aasta noorteühing - Paide Gümnaasiumi õpilasesindus

Õpilasesindus on kolm aastat tagasi alguse saanud, mis on väga lühikese ajaga nullist üles kasvanud täisväärtuslikuks ja tugevaks osks koolikeskkonnas, juhatuses ja kogukonnas. Õpilasesindus on väga kiiresti muutuv, igal aastal valitakse uus meeskond seega on noored suure kohanemisvõime, pealehakkamise ja usaldusega. Nii on nad korraldanud üle-eestilisi sündmusi, olnud tugevaks partneriks kooli juhtkonnale ja hoolekogule, osalenud riiklikes progammides, panustanud paremasse koolikeskkonda ja rääkinud kaasa kooli tulevikus.



Lisaks anti sel aastal välja ka eripreemiad:

Eripreemia “Kõige suurem sõber” - Maie Kaasik

Eripreemia “Toimekas tööaasta” - Järvamaa noorsootöö nõukoja tegevusaasta