Sel aastal on Eestis vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas reedab, et järvakas käib sõeluuringutel usinamalt kui keskmine eestlane. Sellegipoolest on ligi 40% neid, kes tasuta sõeluuringul käimise võimaluse käest lasevad.