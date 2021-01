Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul kinnitas mullu alguse saanud COVID-kriis asjaolu, et ükskõik millise kriisiga on tegu, on selle lahendamiseks vaja regionaalset koordinatsiooni. „Oma elanikke aitavad nende mures eelkõige kohalikud omavalitsused, olgu siis kriisiaeg või mitte. Kohaliku tasandi koordineerimist vajavad aga ka teised asutused ja ametkonnad. Regionaalsed kriisikomisjonid koondavad kõiki kriisi lahendavaid osapooli, mistõttu on neil võtmeroll kohalikele omavalitsustele kiire ja professionaalse abi ja toe pakkumisel. Selle tööga on nad hästi hakkama saanud, nii et ka praegu, viiruse teisel laineharjal, kogunetakse laiendatud koosseisus lausa iganädalaselt, et pakkuda igakülgset tuge,“ sõnas Tammearu.