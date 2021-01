Kaasa teeb noor pianist Lea Valiulina. Muusikutega vestleb Lisete Velt Klassikaraadiost. Tegemist on PAMTi muusikaõhtute sarja viienda kontserdiga.

Kontserdi kavas on Rahmaninovi, Demerssemani, Thomys`, Iturralde, Milhaudi ning Raveli klaveri- ja saksofonimuusika. Ettekandele tuleb ka Karl Tippi kontsertiino altsaksofonile ja klaverile. Pala kirjutas Tipp vahetusüliõpilasena Küprosel olles, kus ta tutvus lähemalt ameerika minimalistlike heliloojatega, samuti kohaliku muusikaajalooga, kust pärineb ka teose orientaalsus ja laadilisus.

“Klaver ja saksofon sobivad omavahel väga hästi kokku,” rääkis noor muusik. “See kooslus on mind väga palju mõjutanud ka oma muusika loomisel. Muusika kirjutamisel inspireerib mind sageli mõni luuletus, lause või raamat.” Paide kontserti ootab Karl Tipp väga. “Paides mängimine on hingeline kogemus – omaenda lähedastele muusika esitamises on omaette võlu.”

Klassikatähtede kontserttuur jõuab või on juba jõudnud lisaks Paidele ka Pärnusse, Viljandisse, Tallinnasse ja Antslasse.

Tähe-Lee Liiv on olnud “Klassikatähtede” seni kõige noorem osaleja – 16-aastane. Ta on pärit Viimsist. Et tema ema kui ka vanaema on pianistid, alustas ka Tähe-Lee klaveriõpinguid juba 5-aastaselt. Hetkel õpib ta Tallinna Muusikakeskkoolis ning alates 2018. aastast ka Sibeliuse Akadeemias Soomes. 2019. aastal pälvis ta esikoha Theodor Leschetizky konkursil New Yorgis, II koha rahvusvahelisel Gershwini-konkursil New Yorgis ning esikoha IX Eesti pianistide konkursil. “Klaver on pillide kuningas, sellega saab jätta mulje, nagu oleks klaveri asemel terve orkester”, on Tähe-Lee öelnud Eesti Rahvusringhäälingule.

Karl Tipp alustas muusikuteed klaveriõpingutega Paide muusikakoolis. Kooli viimastel aastatel vahetas ta õpetaja soovitusel eriala ning pühendus saksofoni õppimisele. Tema esimene saksofoni õpetaja oli Olavi Oismann. Õpingud jätkusid Georg Otsa nim. muusikakoolis ning pärast EMTA-s, kus Karl õpib hetkel magistriõppes. “Saksofoni tämber tekitab minus alati sellise sooja tunde. Seda pilli ei ole üle mõistuse raske õppida, sest ta on tehniliselt üsna käepärane, aga võhma ja head kopsumahtu nõuab ta küll. Tuleb käia jooksmas, ja harjutada tuleb ka järjepidevalt, tundega, et see pill on osa sinust”, rääkis Karl ERR-ile.

Lea Valiulina on lõpetanud klaveri eriala Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias prof Ivari Ilja juures. Ta on täiendanud end Londoni Guildhalli Muusika- ja Draamakoolis ja Peterburi Riiklikus Konservatooriumis. Praegu jätkab Lea Valiulina õpinguid EMTA magistrantuuris prof Peep Lassmanni käe all. Ta on väga edukalt osalenud mitmel mainekal konkursil Eestis, Venemaal, Lätis, Soomes, Saksamaal, Itaalias ja Inglismaal. 2019. aastast on ta teinud tihedat koostööd Karl Tipiga.