Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein rääkis, et õrnale jääle minnes võivad ohtlikesse olukordadesse sattuda nii lapsed kui ka täiskasvanud – lapsi meelitab jääle uudishimu, täiskasvanud kipuvad õrnale jääle kalastama. „Kuigi nädala lõpp peaks uuesti tooma tõsisemaid külmakraade, ei tähenda see siiski, et jääle minek on ohutu. Oluline on alati hinnata ilmaolusid ja veenduda, et jää on inimese kandmiseks piisavalt paks,“ sõnas Voltein.