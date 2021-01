Loodusfotode näitus ootab uudistama

Loodusfotovõistlus „Vereta jaht“ on igal aastal ühel kindlal nädalavahetusel toimuv fotojaht, mille eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid.

22. loodusfotovõistlus Vereta Jaht toimus 17.–19. maini 2019. aastal Viljandimaal ja temaatiliseks jahiloomaks oli traditsiooniliselt aasta loom – tookord siis kobras. Aastate jooksul on loodusfotovõistlusel jahitud kõike ja kõikjal, vee all ja vee peal. Saakloomaks on olnud kobras, metssiga, metsis, põder, hirv, ilves, metsnugis, mäger, teder, saarmas, metskurvits, metskits, ronk ja kährik. Vereta jahi peakorraldaja Tiit Hundi sõnul oli Vereta Jahi saak muljetavaldav. „Esindatud on nii imetajad, linnud, kalad, kahepaiksed kui ka putukad – ning erinevalt mõnest aastast, kui jahiloom end üldse ei näita või vähemalt ühelgi pildil ei figureeri, poseerib kobras seekord mitmel ülesvõttel."