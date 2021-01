Paide kesklinna ettevõtjad ja kinnistuomanikud saatsid Paide linnapeale märgukirja, milles kurdavad selle üle, et kohapealsetes kauplustes ja teenindusettevõtetes käijatel on keeruline parkimiskohti leida, sest Paide gümnaasiumi ehitustöölised on need hõivanud.